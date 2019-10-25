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برلمان

طلب إحاطة بشأن نقل ملكية أراض تابعة للري إلى وزارة التنمية المحلية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
قال النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزارتى التنمية المحلية والرى والموارد المائية، بشأن أراض تابعة لوزارة الرى.

وقال سامح حبيب لـ:"صدى البلد"، إن العديد من الترع التى كانت تتبع لوزارة الرى،وتم اغلاقها او تحويلها، قام المواطنون بالسيطرة على هذه الترع بعد ردمها وأقاموا منازل عليها، موضحا ان الهدف من طلب الاحاطة تقنيين أوضاع المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، أن تقوم وزارة الرى والموارد المائية بعمل استغناء كتابى عن هذه الأراضي بعد "انتهاء صفتها" لوزارة التنمية المحلية وبدورها تتولى تقنين أوضاع المواطنين على هذه الأراضي، وبالتالى تستفيد الدولة بحقوقها.
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