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رياضة

بعد أزمة شارة قيادة المنتخب.. هذا رأي الشارع في أحمد فتحي ومحمد صلاح.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:45 م
صدى البلد
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محمد هاني
انتشرت أخبار كثيرة في الفترة الأخيرة من داخل المنتخب المصري لكرة القدم أن الفترة الماضية شهدت جلسة بين محمد بركات، مدير المنتخب، وأحمد فتحي، قائد المنتخب، ظهير أيمن فريق الأهلي، حيث طالب بركات قائد المنتخب أحمد فتحي بمنح شارة القيادة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال المعسكر المقبل، وأن أحمد فتحي رفض منح شارة القيادة لمحمد صلاح، مما أثار أزمة داخل المنتخب وتصدرت الأزمة مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت ترند.

وقام "صدى البلد" باستطلاع آراء الجماهير حول من الأحق بقيادة المنتخب؛ محمد صلاح أم أحمد فتحي؟ وجائت بعض الآراء كالآتي:

قال كمال مكي إن أحمد فتحي هو الأحق بقيادة المنتخب، وإنه أعطى للمنتخب الكثير.

وأضاف أنه لا أحد يختلف على أن صلاح أعطى الكثير ولكن شارة القيادة من حق فتحي.

بينما قال حسام نور إن أحمد فتحي لا يفتعل الأزمات منذ وجوده في المنتخب من 2006، وغضبه بشأن شارة القيادة حقه ولا أحد يختلف عليه".

وأضاف متعجبًا: "محمد صلاح في الفترة الأخيرة عايز يثبت إنه موجود وإنه مهم، وهو فعلًا كده".

بينما يرى عادل رمزي أن "محمد صلاح هو الأحق بقيادة المنتخب ومطالبته بالشارة مش حاجة، محمد صلاح أعطى للمنتخب الكثير ويجب أن يُكرم بمنحه الشارة حتى يؤدي كما يجب أن يكون".
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