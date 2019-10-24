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مرأة

نسرين طافش تثير الجدل بـ إطلالة غريبة.. والجمهور: لوك مرعب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة غريبة وجريئة.

وظهرت نسرين طافش، بـ"لوك غريب وجريء"، حيث ارتدت "كب" باللون الذهبى الذى كشف عن ملامحها الجميلة وقوامها المثالى، ولكن نالت بعض التعليقات السلبية من جمهورها، ومنها:" لوك مرعب.. قمر".

وعلقت نسرين طافش، على الصور: "شو اكتر فلم رعب حلفتو يمين بعدو ما تشوفو افلام رعب".

واعتمدت نسرين طافش، على وضع مكياج الهالووين الذي يعتمد على رسم الوجه بأشكال مختلفة، ولكنها نالت بعض التعليقات الإيجابية.

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نسرين طافش تثير الجدل بـ إطلالة غريبة.. والجمهور: لوك مرعب

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