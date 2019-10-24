تأثير الأمطار على الزراعة.. الفلاحين: لدينا قصور في الاستفادة القصوى من المياه .. ولدينا روشتة للاستفادة منها.. والزراعيين: المحاصيل لم تتضرر ونناشد ببناء سدود في المدن الرئيسية

نقيب الفلاحين يقدم روشتة للاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة

مازال لدينا قصور فى الاستفادة القصوى من مياه الأمطار

الزراعيين:

المحاصيل لم تتضرر من الأمطار الغزيرة



ونحن على أعتاب فصل الشتاء ، تتساقط الأمطار ليستفيد منها الفلاحون فى الرى وجلى بعض المحاصيل والنبات من البكتيريا والفطريات ، وذلك بخلاف توفير مياه الري ، وفى هذا الصدد اعد "صدى البلد" تقريرًا حول الاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة.



فى البداية ، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الحكومة المصرية على مدى الـ 5 سنوات الماضية قامت بالعديد من المجهودات من أجل الاستفادة من مياه الأمطار.



وأشار "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن المسئولين قاموا ببناء السدود والخزانات والبحيرات الصناعية لتجميع مياه الأمطار باستثمارات كبيرة خاصًة فى المناطق الصحراوية ومدن الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.



وناشد "نقيب الزراعيين" بضرورة مراجعة إنشاء الخزانات والسدود فى المدن الرئيسية بحيثُ يمكن الاستفادة من مياه الأمطار فى المدن،خاصًة أن شبكات الرى والصرف فى المدن لا تتحمل كم هائل من الأمطار.



وقال إن جميع المحاصيل المزروعة حاليًا لا تتأثر بمياه الأمطار لإنها عبارة عن بساتين وأشجار من الخضروات والفواكه ، ولم توجد أى أضرار على النباتات حتى الآن.



وحذر جموع الفلاحين بتوخى الحذر فى مدن شمال دلتا؛ إذ حذرت الأرصاد من سقوط أمطار غزيرة فى تلك المدن.



فيما أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بمجهودات وزارتي الزراعة والري في الحفاظ على مياه الأمطار خاصًة في الأماكن المعروفة بغزارة الأمطار مثل الغردقة وغيرها ، متمنيًا الاستمرار في بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المياه.



وكشف "أبو صدام" في تصريحات لـ "صدى البلد" ، عن كيفية الاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة من أهمها :"الاهتمام بالبنية الأساسية للصرف الزراعى والصناعى ، بحيثُ يمكن تجميعها بطرق نقية ومن ثم الاستفادة منها.



وأوضح "نقيب الفلاحين" أنه يمكن إنشاء أحواض تجميع فى المناطق التي تسقط فيها سيول لرى المحاصيل بها فيما بعد ، مؤكدًا أنه مازال لدينا قصور فى الاستفادة القصوى من مياه الأمطار ، مع تحركات بطيئة فى شفط مياه الأمطار.



وأكد أن جميع المحاصيل تستفيد من مياه الأمطار بخلاف الري فهي تغسل جميع الفطريات والبكتيريا والأتربة على النباتات خاصًة المحاصيل البرية ، منوهًا إلى أن معظم أهالينا فى سيناء استفادت كثيرًا من مياه الأمطار ، حيثُ لاتصل مياه النيل إليهم.



وأشار إلى أن من أكثر المحاصيل التى استفادت من سقوط الأمطار خلال الأيام الماضية هى :"الطماطم ، البرسيم ، القمح ، القصب ، الزيتون".



وعلى نفس السياق ، نفي محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، اختفاء أي محاصيل من مصر بسبب التقلبات الجوية التي تطرأ علينا في أي فصل من فصول العام، موضحا أن قارة أوروبا الأكثر تأثرا بالتقلبات الجوية أكثر من أي قارة أخري.



وأكد "فرج" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن أكثر المحاصيل تأثرا بالتقلبات الجوية هو البطاطس خاصة في العروة الشتوية، لذا يقبل الفلاحون علي ري هذا المحصول قبل نوبة الصقيع.



ونوه "رئيس اتحاد الفلاحين" إلي أنه عندما يقل الإنتاج في الأسواق تزداد أسعاره، مضيفا: "لذا نتوقع ارتفاع أسعار البطاطس خلال فصل الشتاء، ونرى أنه من الضروري أخذ حزمة إجراءات لمواجهة التقلبات الجوية، بحيث لا تؤثر علي الزراعة.

