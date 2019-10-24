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ثقافة

مانون الفرنسية من المتروبوليتان الأمريكية إلى الأوبرا المصرية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:55 م
صدى البلد
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طارق موسى
ضمن عروض أوبرا المتروبوليتان الامريكية التي تنقلها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مباشرة إلى المسرح الصغير يبث في السابعة مساء السبت 26 اكتوبر  أوبرا " مانون " للموسيقار الفرنسى العالمى جول ماسينيه .

الاوبرا مستلهمة من رواية " الفارس دى جريو ومانون ليسكو " للمؤلف القس انطوان فرانسوا بريسو وتدور احداثها في فرنسا خلال القرن التاسع عشر الفارس الشاب دى جريو الذى يقع فى حب الفتاة مانون ويطلب منها الزواج ويرسل خطاب لوالده ليأذن له بذلك وفى نفس الوقت يقوم بزيارتها كل من ليسكو ابن عمها وصديقه بريتينى الذي يعرض عليها الزواج بدلا من دى جريو فتوافق وتتوالى الأحداث .

الجدير بالذكر إن جول ماسينيه ( 1842 – 1912 ) درس في المعهد الموسيقي بباريس ، اشتهر بأعماله الاوبراليه التى تمتاز بالحس المسرحي والألحان الشعبية ، كتب 25 اوبرا منها فيرتر - تاييس - دون كيشوت ومانون التى تعد ابرزها كما وضع الكثير من المؤلفات فى مختلف القوالب الكلاسيكية المعروفة .
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