وزير القوى العاملة يهنئ صقر بالعيد القومي لمحافظة السويس

هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.



وقال الوزير في تهنئته : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأطيب التهاني بهذه المناسبة الذي يوافق يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية العامة وشعب السويس خاصة، في ذكري تصدي المقاومة الشعبية بالمحافظة تساندها قوات من الجيش والشرطة لقوات إسرائيلية حاولت دخول المدينة واحتلالها وردوها علي أعقابها وحطموا معداتها في أثناء حرب رمضان- أكتوبر 1973.



وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.



