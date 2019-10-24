الخريف أعنف من الشتاء.. الأرصاد توضح حقيقة حدوث إعصار في البحر المتوسط.. فيديو

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن مصر ستشهد هطولا للأمطار على مختلف الأنحاء، حتى بعد غد، السبت، لافتا إلى وجود انخفاض نسبي في درجات الحرارة، ونشاط محدود للرياح في أماكن تساقط الأمطار.



وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم، الخميس، إن درجات الحرارة ما زالت منخفضة، حيث إن القاهرة تسجل 24 درجة خلال ساعات النهار، موضحًا أن فصل الخريف لا يختلف كثيرًا عن فصل الشتاء، مناشدًا المواطنين الحذر فيما يرتدونه من ملابس خلال الفترة المقبلة.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن فصل الخريف عادة ما يكون اعنف من الشتاء بسبب تساقط الامطار الغزيرة فى سلاسل الجبال الاحمر، بينما فصل الشتاء تكون غزارة الامطار على القاهرة والسواحل الشمالية.



واستطرد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار على مختلف الأنحاء، مناشدًا المواطنين متابعة النشرات الجوية، وأخذ المعلومات من الأرصاد الجوية تجنبًا لما يحدث نتيجة ما يثار خلال تلك الفترة من شائعات.



ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بأن هناك شائعات يتم ترديدها اليوم حول كون هناك إعصار سيضرب البحر المتوسط، مشددًا على أنه لا توجد أعاصير على البحر المتوسط، وعادة ما تكون في المحيطات، ولكن قد تكون منخفضات جوية حادة بالبحر المتوسط خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

