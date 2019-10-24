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مرأة

بفستان فرح.. ريهام أيمن تخطف الأنظار.. والجمهور: هتجوزى تانى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:03 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ريهام ايمن وزوجة الفنان شريف رمزى، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة جديدة فى احدث حلسة تصوير لها بفستان زفاف معلقة :"شعرت انى عروسة من جديد".

وظهرت ريهام ايمن بفستان فرح مكشوف الاكتاف والصدر، ومنفوش به الورود التى تزينه من القماش التول الابيض وذات فتحة من الساق، ونسقت معه حذاء العروسة الابيض.

ونالت بعض التعليقات من الجمهور:" احلى عروسة..هتجوزى تانى؟".

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