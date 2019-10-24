خالد الحسيني: 127 شركة حصلت على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة أن هناك 127 شركة حصلت على أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى جميع القطاعات سواء الاراضى السكنية أو الخدمية أو التجارية.



وأضاف خالد الحسينى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك العديد من الشركات حصلت على القرارات الوزارية لمشروعاتها، للانتهاء من التنفيذ خلال 4 سنوات، مؤكدا أن حجم الأعمال بالعاصمة الإدارية يسير بمعدلات جيدة.



وأشار إلى أن نسبة توصيل مرافق المياه بالعاصمة الإدارية تجاوز 90% والتي سيتم مد المرحلة الأولى من المشروع بحوالي 250 ألف متر مكعب يوميا من محطتي العاشر من رمضان ومحطة القاهرة الجديدة، مؤكدا أنه بنهاية 2020 سيكون لدى مصر اصول عقارية تتمثل في الوزارات والهيئات الحكومية من العدم وأصول متميزة جدا والتي ستكون متفردة في كل شيء.



وأوضح خالد الحسينى أن الاراضى التجارية والخدمية تشهد طلبا كبيرا من المطورين بالمدينة خلال الفترة الحالية، موضحا أن هناك العديد من الطلبات تبت فيها الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الاراضى يقام عليها مشروعات تحقق عائد مرتفع للمطورين، بالاضافة إلى نقص المعروض من الوحدات التجارية والخدمية خلال الفترة الحالية، حيث يبدأ سعر متر الأرض من 8500 جنيه.



ويتم طرح منطقة الابراج بالعاصمة الادارية الجديدة بسعر المتر يفوق الـ 50 ألف جنيه، وذلك وفقا للارتفاعات لكل برج، فكلما زادات نسبة الارتفاعات كلما ارتفع السعر، موضحا أن سعر البدء عند 22 ألف جنيه وذلك للاراضى التى لا تحصل على ارتفاعات، حيث تقدمت أكثر من 18 شركة إلى منطقة الأبراج وجار دراسة هذه العروض للبت بها.



و تعتزم شركة العاصمة طرح 80 قطعة أرض أمام المستثمرين لاقامة أبراج بارتفاعات تتراوح، ما بين 15 إلى 80 دورا، ومساحات تبدأ بـنحو 6 آلاف متر إلى 3 و 4 أفدنة، مشيرا إلى أن هذه الأراضى بعضها يقع بجوار النهر الأخضر والبعض الآخر أمام الحى السكنى الثالث.



وتخطط الشركة لطرح 26 قطعة أرض للنشاط السكنى بمساحات تبدأ من 20 فدانا إلى 100 فدان، مع امكانية زيادة مساحة الأرض طبقا لرغبة المطور، ويتراوح سعر المتر للنشاط السكنى ما بين 3800 جنيه إلى 5500 جنيه حسب التميز.

