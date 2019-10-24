مصرع 3 أشخاص فى فرنسا بسبب العواصف والأمطار

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مصرع ثلاثة أشخاص جراء العواصف والأمطار الموسمية التي اجتاحت العديد من القرى بجنوب البلاد خلال الأسبوع الجاري.



وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الخميس/، أنه تم إجلاء الآلاف من سكان مدينة (بيزييه) جراء فيضان الأنهار، موضحة أن المدينة تعرضت خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أمطار أكثر من التي تعرضت لها على مدار العام الماضي.



ولم توضح الداخلية الفرنسية ملابسات مصرع الضحايا، إلا أنها صرحت بأنه تم حشد أكثر من ألفين من أفراد سلطات الطوارئ؛ للتعامل مع تابعات العواصف.