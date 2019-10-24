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أخبار البلد

أئمة وعلماء ليبيا يزورون مجمع البحوث الإسلامية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:12 م
أئمة وعلماء ليبيا
أئمة وعلماء ليبيا في زيارة لمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
زار وفد ضم 61 إماما وواعظا من مختلف أنحاء ليبيا، مجمع البحوث الإسلامية، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان "مواجهة خطر أفكار التنظيمات الإرهابية".

وأكد الدكتور سعيد عامر، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، عمق العلاقات بين مصر وليبيا، وأوصى المتدربين بنشر منهج الإسلام الوسطي الحنيف الذي يدعو إلى دحض أفكار المتطرفين، ونقل ما تلقوه خلال الدورة، ونشر رسالة الأزهر الشريف عقب العودة إلى بلادهم.
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