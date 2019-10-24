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حوادث

ضبط 119 ألف قرص مخدر في صيدلية بالمنصورة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:57 م
عقاقير مخدرة
عقاقير مخدرة
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همت الحسينى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا بالتنسيق مع تفتيش الصيادلة بالمنصورة من ضبط صيدلى وبحوزته  119180  قرصا للعقاقير الموثرة علي الحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجداول المخدرات بالمخالفة للقانون.

وكانت معلومات سرية قد وردت للرائد محمد عزام السباعي، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام دكتور صيدلي مسؤول عن صيدلية بمنطقة سيدى ياسين بالمنصوره بالاتجار فى العقاقير الموثره علي الحاله النفسيه والعصبية والمدرجه بجداول المخدرات بالمخالفه للقانون .

وبعد اتخاذ الإجراءت القانونية قام ضباط الإدارة العامة للمخدرات، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام بالدقهلية والبحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية والدكتورة فاطمة امين والدكتورة رشا نور الدين من ادارة التتفتيش الصيدلى بالمنصورة من مداهمة الصيدلية وضبط الصيدلى المسؤل .

وبتفتيشها عثر على  119180 قرصا للعقاقير موثره علي الحاله النفسيه والعصبية والمدرجه بجداول المخدرات  ومبلغ مالى وهاتف محمول وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه بالواقعه لمباشرة التحقيقات .
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