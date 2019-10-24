حضريها لأطفالك.. طريقة عمل بودينج المالفا خطوة بخطوة

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل بودينج المالفا، بخطوات سهلة وبسيطة لتقديمها لأطفالك، فإليكم الطريقة.
مكونات بودينج المالفا
* بيضة
* 1 كوب دقيق
* 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
* 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
* 1 ملعقة كبيرة زبدة
* 1 ملعقة كبيرة مربى مشمش
* 1 ملعقة كبيرة خل أبيض
* 1 كوب حليب
* نصف كوب سكر
* 100 جرام زبدة
* 1 كوب حليب
* كريمة مفخوقة
طريقة عمل بودينج المالفا
* يسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠
* يمزج السكر، الزبدة، والبيض في العجان، ثم تضاف باقي المكونات
* يوضع في الصينية، ويخبز حوالي ٢٥ دقيقة
* يوخذ البودينج بعصا، ثم يصب الصوص، ويترك مرة أخرى في الفرن حوالي ١٥ دقيقة
* يترك لتبرد تماما
* يزين بالكريمة المخفوقة، ثم يقدم لأسرتك.
مكونات بودينج المالفا
* بيضة
* 1 كوب دقيق
* 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
* 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
* 1 ملعقة كبيرة زبدة
* 1 ملعقة كبيرة مربى مشمش
* 1 ملعقة كبيرة خل أبيض
* 1 كوب حليب
* نصف كوب سكر
* 100 جرام زبدة
* 1 كوب حليب
* كريمة مفخوقة
طريقة عمل بودينج المالفا
* يسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠
* يمزج السكر، الزبدة، والبيض في العجان، ثم تضاف باقي المكونات
* يوضع في الصينية، ويخبز حوالي ٢٥ دقيقة
* يوخذ البودينج بعصا، ثم يصب الصوص، ويترك مرة أخرى في الفرن حوالي ١٥ دقيقة
* يترك لتبرد تماما
* يزين بالكريمة المخفوقة، ثم يقدم لأسرتك.