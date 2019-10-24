حضريها لأطفالك.. طريقة عمل بودينج المالفا خطوة بخطوة

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل بودينج المالفا، بخطوات سهلة وبسيطة لتقديمها لأطفالك، فإليكم الطريقة.



مكونات بودينج المالفا



* بيضة

* 1 كوب دقيق

* 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

* 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

* 1 ملعقة كبيرة زبدة

* 1 ملعقة كبيرة مربى مشمش

* 1 ملعقة كبيرة خل أبيض

* 1 كوب حليب

* نصف كوب سكر

* 100 جرام زبدة

* 1 كوب حليب

* كريمة مفخوقة



طريقة عمل بودينج المالفا



* يسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠

* يمزج السكر، الزبدة، والبيض في العجان، ثم تضاف باقي المكونات

* يوضع في الصينية، ويخبز حوالي ٢٥ دقيقة

* يوخذ البودينج بعصا، ثم يصب الصوص، ويترك مرة أخرى في الفرن حوالي ١٥ دقيقة

* يترك لتبرد تماما

* يزين بالكريمة المخفوقة، ثم يقدم لأسرتك.