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مرأة

حضريها لأطفالك.. طريقة عمل بودينج المالفا خطوة بخطوة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:58 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل بودينج المالفا، بخطوات سهلة وبسيطة لتقديمها لأطفالك، فإليكم الطريقة.

مكونات بودينج المالفا

* بيضة
* 1 كوب دقيق
* 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
* 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
* 1 ملعقة كبيرة زبدة
* 1 ملعقة كبيرة مربى مشمش
* 1 ملعقة كبيرة خل أبيض
* 1 كوب حليب
* نصف كوب سكر
* 100 جرام زبدة
* 1 كوب حليب
* كريمة مفخوقة

طريقة عمل بودينج المالفا

* يسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠
* يمزج السكر، الزبدة، والبيض في العجان، ثم تضاف باقي المكونات
* يوضع في الصينية، ويخبز حوالي ٢٥ دقيقة
* يوخذ البودينج بعصا، ثم يصب الصوص، ويترك مرة أخرى في الفرن حوالي ١٥ دقيقة
* يترك لتبرد تماما
* يزين بالكريمة المخفوقة، ثم يقدم لأسرتك.
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