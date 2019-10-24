إنشاء وتطوير 4 مدارس بتكلفة 30 مليون جنيه بمركز الحسينية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 4 مدارس بـ 65 فصلا دراسيا جديدا، وبتكلفة مالية تقدر بـ 30 مليونا و806 ألف جنيه، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لدعم المنظومة التعليمية وتطوير وتهيئة المدارس المختلفة بنطاق دائرة المحافظة من أجل أبنائنا الطلاب، وإنشاء مدارس جديدة للتغلب على الكثافة الطلابية في الفصول.



أوضح المحافظ أنه جار التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدارس جديدة لتحسين الخدمة التعليمية خاصة بالمناطق البعيدة والأكثر احتياجًا بنطاق دائرة المحافظة، مشددًا على ضرورة تقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل.



ومن جانبه أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه جار تنفيذ أعمال انشاء جديد وتوسع لـ 4 مدارس بمركز الحسينية والتي توفر 65 فصلا دراسيا جديدا وبتكلفة مالية تبلغ 30 مليونا و806 آلاف جنيه، مقسمة إلى إنشاء جديد لعدد (2) مدرسة بـ 22 فصلا دراسيا وبتكلفة تبلغ 15144248 جنيها وهما مدرسة الناصرية للتعليم الأساسي بـ 11 فصلا جديدا وتكلفة 7483449 جنيها ومدرسة عزبة الأربعين للتعليم الأساسي بـ 11فصلا جديدا وتكلفة 7660799 جنيها.



بالإضافة إلى تنفيذ أعمال توسع لـ 2 مدرسة وتكلفة إجمالية 15662730 جنيها مقسمة إلى توسع مدرسة صان الحجر القبلية الابتدائية بـ 23 فصلا دراسيا وتكلفة 6450709 جنيهات ومدرسة الحسينية الثانوية الصناعية بنات بـ 20 فصلا دراسيا وتكلفة 9212021 جنيها.