أبرزها.. وفاة طفلين صعقًا في مياه الأمطار.. النواب يحاصرون الوزارات بطلبات إحاطة بشأن حل أزمة تكافل وكرامة.. نقل ملكية أراض تابعة لوزارة الري لوزارة التنمية المحلية

طلب إحاطة بشأن نقل ملكية أراض تابعة لوزارة الرى لوزارة التنمية المحلية

تحرك عاجل من البرلمان بشأن وفاة طفلين صعقًا في مياه الأمطار

برلماني يطالب بسرعة حل أزمة تكافل وكرامة في بني سويف



تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهها للوزراء والمسئولين المعنيين، وجاء أبرزها الإحاطة بشأن..وفاة طفلين صعقًا في مياه الأمطار، حل أزمة تكافل وكرامة في بني سويف،وطلب احاطة بشأن نقل ملكية أراض تابعة لوزارة الرى لوزارة التنمية المحلية.



تقدم الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مصرع الطفل أحمد هيثم البالغ من العمر عامين وشهر بصعق كهربائي بعد لمسه لعمود إنارة قريب لمنزله بقرية سملا التابعة لمركز قطور محافظة الغربية؛ بسبب الأمطار ومصرع الطفلة مروة صادق أيضا بصعق كهربائي في مدينة العاشر من رمضان لنفس السبب.



وقال "حساسين"، في طلبه إن الطفلة مروة الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، أنهت درسها في أحد الأحياء المجاورة لمحل إقامتها، وعندما شاهدت سقوط الأمطار بغزارة، انتظرت حتى تهدأ لتسير مع زميلتها إلى المنزل لكن نظرا لارتفاع منسوب المياه لجأت الصغيرة إلى أحد أعمدة الإضاءة للاستناد عليه وبمجرد لمسه سقطت في المياه التي كانت مليئة بالشحنات الكهربائية.



وأضاف حساسين أن الإهمال الحكومي يتسبب في مثل هذه الكوارث الخطيرة مطالبا جميع المسئولين عن الكهرباء والمحليات باتخاذ جميع التدابير والإجراءات لعدم تعرض أعمدة الكهرباء لمخاطر مياه الأمطار حتى لو أدى الأمر لقطع وفصل التيار الكهربائي عن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار؛ حفاظا على أرواح المواطنين وفي مقدمتهم الأطفال.



وتقدم النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن مركز الواسطى، التابع لمحافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى ووزير التضامن الاجتماعي، لسرعة حل أزمة وقف صرف معاش "تكافل وكرامة" لمئات المستحقين.



وأوضح النائب، في طلبه، بحسب بيان، الخميس، أن معاش "تكافل وكرامة" هو بمثابة طوق نجاة لأبناء شعبنا من الفقراء ومحدودي الدخل منهم، في ظل توحش الغلاء وارتفاع الأسعار وظروف المعيشة التي يشهد عليها الجميع، إلا أن وزيرة التضامن الاجتماعي، تدخلت فأصبحنا أمام أزمة، دون سابق إنذار أو إخطار ، بحجة تطبيق معايير جديدة في المنظومة، لا نعرف ماهيتها ولا أساسها، والمواطن الغلبان يدفع الثمن.



وتابع النائب: "كان من باب أولى فتح الباب أمام إدخال عناصر جديدة إلى المنظومة ممن يعانون من الفقر وقلة اليد، بدلًا من أن نتفاجئ بخروج المئات من المنظومة، بما يساهم في رفع المعاناة عليهم".



وأكد على أن رئيس الوزراء وعد بحل الأزمة خلال لقائه الأخير مع مجلس النواب، وهو ما نأمل من السيدة الوزيرة، ترجمت توجيهاته، على أرض الواقع، وسرعة صرف المعاش للمستحقين، وتفعيل الفيزا التي تم إيقافها من جديد.



ومن جانبه قال النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب، ان سيتقدم بطلب احاطه عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزارتى التنمية المحلية والرى والموارد المائية، بشأن اراضى تابعة لوزارة الرى.



وتابع سامح حبيب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان العديد من الترع التى كانت تتبع لوزارة الرى،وتم اغلاقها او تحويلها، قام المواطنيين بالسيطرة على هذه الترع بعد ردمها وقاموا بإنشاء منازل عليها، موضحا ان الهدف من طلب الاحاطة تقنيين اوضاع المواطنيين.



وطالب عضو مجلس النواب، ان تقوم وزارة الرى والموارد المائية بعمل استغناء كتابى عن هذه الاراضى بعد "انتهاء صفتها" لوزاره التنمية المحلية وبدورها تتولى تقنيين اوضاع المواطنيين على هذه الاراضى، وبالتالى تستفيد الدولة بحقوقها.