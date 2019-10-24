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برلمان

برلماني يطالب بحلول غير تقليدية لمواجهة الأمطار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:04 م
امطار
امطار
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وجه النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب انتقادات حادة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لعدم قدرتها على مواجهة الاثار السلبية للامطار التى تعرضت القاهرة الكبرى.

وطالب " السلاب " الحكومة اعادة النظر فى البرامج والسياسات والاساليب التى وضعتها لمواجهة الاثار السلبية للامطار.

كما طالب الحكومة بالاسراع فى مواجهة الاثار السلبية للامطار التى تتعرض لها حاليا محافظة الاسكندرية مؤكدا ضرورة التفكير فى اساليب غير تقليدية فى مواجهة السيول والامطار خلال موسم الشتاء خاصة بعد ان تعرضت القاهرة الكبرى للغرق وفشلت الجهود الحكومة فى انقاذها.
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