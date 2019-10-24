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تعليم

ندوة عن دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر بجامعة المنيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
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ايمن رياض
نظم مكتب رعاية المدن الجامعية بالمنيا، ندوةً عن "دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وفريق طلاب من أجل مصر بمدينة الطالبات.

حاضر الندوة الدكتورة عائدة هانم عبد اللطيف، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، متحدثةً عن دورة المرأة والأم المصرية في حرب النكسة حتى نصر أكتوبر المجيد، ودورهم في حشد وتشجيع أبناء مصر الضباط والجنود، وكذلك مساعدة القادة والضباط المصريين وإرشادهم لمواقع العدو، مستدلة إلى ما جسده فيلم الممر للمرأة المصرية السيناوية في شخصية "فرحة" التي كرمتها الدولة المصرية ومنحتها نجمة سيناء، لما قامت به في حرب أكتوبر وتحديها لمواجهة العدو دون خوف، وتقديمها للتضحية بحياتها في سبيل الوطن.

جاءت الندوة بحضور الدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة هناء عبد الحميد، منسق عام الأنشطة بالمدينة الجامعية "طالبات"، والدكتورة سمية محروس، مدير عام المدن الجامعية، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومحمد حسن، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وهناء علي، مدير مكتب رعاية الطالبات بالمدينة الجامعية.


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