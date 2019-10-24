محافظ أسوان يفتتح مؤتمر الروماتيزم الأول لكليات طب الجنوب|صور

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات مؤتمر الروماتيزم الأول لكليات طب الجنوب والذى تنظمه كلية الطب بجامعة أسوان على مدار يومين تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ومحافظ أسوان وذلك وسط مشاركة واسعة لـ 150 طبيبا من 8 جامعات مصرية.



حضر الإفتتاح الدكتور خالد زكى أستاذ الأمراض الروماتيزمية ورئيس المؤتمر ، والدكتورة نهال أحمد المشرف العلمى على قسم الروماتيزم والطب الطبيعى بأسوان ، والدكتور لؤى عجلان مدرس الروماتيزم بكلية الطب جامعة أسوان ، بجانب رؤساء الأقسام وشباب الأطباء .



رحب المحافظ بإنعقاد هذا المؤتمر العلمى الهام على أرض أسوان والذى يشارك فيه أساتذة وإستشاريين وأطباء من مختلف الجامعات المصرية وهو الذى يؤكد معه حرص الدولة بجميع مؤسساتها على الإهتمام وتعظيم الإستفادة من البحث العلمى ومحورية دور العلم فى المرحلة الحالية ليساهم ذلك فى تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الخدمات الصحية للمواطنين والبسطاء .



وأشاد الدور الذى تقوم به جامعة أسوان ومبادرتها الدائمة لتبنى ورعاية مثل هذه المؤتمرات الهامة بإعتبارها منارة العلم والمعرفة وبوصلة النهضة والتنمية فى مجتمعنا المحلى والذى هو فى حاجة ماسه لدورها الوطنى البناء وخاصة فى توظيف كل ما هو حديث وجديد لرفع جودة الخدمة الصحية والعمل على نقل الخبرات العلمية من هذه الكوكبة من علمائنا الإجلاء للكوادر البشرية الشابة التى تعتبر قاطرة التنمية نحو مستقبل أفضل للجيل الحالى والأجيال القادمة يلبى آمال وطموحات المصريين .



وأكد محافظ أسوان على تشجيع المحافظة لتنظيم وعقد مثل هذه المؤتمرات الهادفة وهى التى تتماشى مع الرؤية الجديدة التى نسير عليها للوصول إلى أفضل الأساليب والتقنيات فى المجالات العلمية والطبية وغيرها والتى تعود بكل الخير والنفع على المواطن الأسوانى ، موجهًا الدعوة لضيوف أسوان من المشاركين فى المؤتمر لزيارتها مرة أخرى وتنظيم العديد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة وخاصة فى ظل المقومات المتنوعة التى تمتاز بها وتمتلكها عاصمة الشباب الإفريقى .



ومن جانبه قدم الدكتور خالد زكى شكره لمحافظ أسوان لحرصه على حضور المؤتمر والذى يهدف للتعرف على أحدث التطورات للأمراض الروماتيزمية وأيضًا الجديد فى العلاج والتشخيص ، موضحًا بأن هذا المؤتمر يشهد زخمًا علميًا وطبيًا بمشاركة كليات الطب بجامعات أسوان وجنوب الوادى بقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم ، وأيضًا طب الأزهر بأسيوط والذين يستعرضون مناقشات علمية داخل 3 محاضرات و 2 ورشة عمل خلال يومى إنعقاد المؤتمر ومن أبرزها ورشة عمل عن الموجات فوق الصوتية لأمراض الروماتيزم والجهاز الحركى .

