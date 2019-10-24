زراعة البرلمان تبدأ في إجراءات تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشكلة الكلاب الضالة

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في تشكيل لجنة مشتركة لبحث ودراسة مشكلة الكلاب الضالة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.





وأضاف الحصرى، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستبدأ عملها المشترك في ضوء ما توصلت إليه لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، بشأن ذلك الملف، متابعا، لجنة الإدارة المحلية سبق وان تناولت ذلك الملف بشكل جيد واحترافى في عدد من الاجتماعات التي اشتركت فيها بصفتى نائبا مهتما بالقضية، وحضرها عدد من المسئولين والمعنيين.





وأكد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، سيتم بحث النتائج التي توصلت اليها لجنة الإدارة المحلية، ومناقشة الأمر والمقترحات الجديدة وذلك بحضور كافة الجهات الحكومية المعنية وجهات المجتمع المدنى، حتى يتم الخروج بتوصيات لمواجهة أزمة الكلاب الضالة، وإعداد تقرير بشأنها ، وعرضه على الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.





وأشار الحصرى، الى ان خطورة الظاهرة تستحق دراسة أسبابها والوقوف عليها وبحث الحلول المناسبة، سواء من خلال منح صلاحيات لجهات حكومية او اشراك عدد من الجهات في ذلك الملف، حتى يتم حل الازمة وحماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي في ذات الوقت.





وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الزراعة ومكتب لجنة الادارة المحلية لدراسة ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة فى شوارع الجمهورية بأسرع وقت، واستدعاء من يلزم من أعضاء الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير يعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.



