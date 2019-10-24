بعد رحلة طيران طويلة.. بعثة النادي المصري تصل إلى سيشل

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى مدينة فيكتوريا عاصمة سيشل، بعد رحلة طيران استغرقت نحو 12 ساعة كاملة، استعدادًا لمباراة ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، أمام "كوت دي أور"، والمقرر اقامتها في الثانية عصر الأحد المقبل على ستاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا.



وغادرت بعثة الفريق عبر مطار القاهرة الدولي ، في الواحدة والنصف من فجر اليوم، على متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية المتجهة إلى دبي حيث وصلت إلى هناك في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحًا بتوقيت دبي – الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.



وانتظرت البعثة والتي تضم ٣٩ فردا يتقدمهم محمد الخولي نائب رئيس النادي واحمد عوض عضو مجلس الإدارة لنحو ساعتين بالمطار كترانزيت قبل أن تستقل طائرة أخرى إلى العاصمة فيكتوريا ، حيث كان في انتظارها بالمطار الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة ومعه اللواء ياسر سالم مدير الكرة والكابتن ياسر عزت مدرب الفريق والذي سبقوا البعثة إلى هناك قبل نحو يومينز



وأنهيت اجراءات الوصول في سلاسة ويسر، حيث غادرت البعثة المطار متوجهةً الى مقر اقامتها للخلود للراحة بعض الوقت قبل أن يؤدي الفريق مساء اليوم مرانه الأول على الملعب الفرعي لاستاد لينيتيه استعدادًا لمباراة الاحد المقبل.