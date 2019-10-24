رئيس جامعة الزقازيق يستقبل لجنة تقييم أفضل جامعة مصرية.. صور

استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، أعضاء لجنة تقييم أفضل جامعة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لاختيار أفضل جامعة مصرية تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بهدف تشجيع الجامعات المصرية في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ومساهمة في تخريج دفعات قادرة على النهوض بمستقبل الوطن .



وخلال الاستقبال ، أشار "شعلان" إلي ما تزخر به الجامعة من وحدات خاصة ومرافق خدمية تعد أحد نقاط القوة والتميز للجامعة لتعظيم الاستفادة من مواردها المالية الذاتية لتحسين مستوى الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من الطلاب وكذلك تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية.



فيما استعرضت الدكتور وفاء فوزي مدير مركز الجودة ما تم تنفيذه من استعدادات في الجامعة وكلياتها وأعمال التطوير والصيانة بها ومدى جاهزية كل المنشآت التعليمية والمعامل وقاعات المحاضرات لاستقبال الطلاب فى العام الجديد كذلك المدن الجامعية والرعاية الطبية والاجتماعية وكذلك دورها في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتطوير العشوائيات وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وعرض فيلم وثائقي عن تطوير قرية تل روزن فضلا عن الخدمات التي توفرها الجامعة للطلاب والمنشآت الجديدة للكليات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.



ومن جانبه فقد أشار الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات إلي دور الجامعة في التحول الرقمى وأهم المعايير التي تقدمها بوابة الخدمة الإلكترونية من خدمات مقدمة للطلاب والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كذلك الخدمات المقدمة لزوار الموقع من الخارج وعن اختبارات التصحيح الإلكتروني.



وقامت اللجنة بجولة تفقدية لمركز تقنية المعلومات وعدد من الكليات الآداب والتجارة والحقوق والزراعة والمدن الجامعية للطلاب والطالبات.