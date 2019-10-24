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أخبار العالم

ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. جانتس يلتقي نتنياهو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:46 م
جانتس يلتقي نتنياهو
جانتس يلتقي نتنياهو
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سمر صالح
سيلتقي رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس، ورئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، في الأيام المقبلة لمناقشة احتمال تشكيل حكومة وحدة، بحسب ما أعلنه الحزبان بعد ساعات من تكليف الزعيم الوسطي بمهمة تشكيل حكومة حيث رئيس الوزراء الحالي.

وأكد الليكود على عقد اجتماع في الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن نتنياهو يتفاوض نيابة عن الكتلة المكونة من 55 عضوا من الأحزاب اليمينية والأحزاب المتدينة الموالية له، والتي بدونها لن يدخل ائتلافا حكوميا وقد سبق أن رفض "كاحوال لافان" هذا الموقف التفاوضي جملة وتفصيلا.

عمل جانتس مباشرة بعد استلام تفويض تشكيل الحكومة من الرئيس رؤوفين ريفلين على التحدث مع قادة الأحزاب ودعوتهم للاجتماع للتفاوض حول انضمامهم المحتمل إلى الائتلاف الذي يقوده "كاحوال لافان" الذي يأمل في تشكيله.

وأكد حلفاء نتنياهو أيضا أنهم لن يدخلوا في المحادثات إلا بعد لقاء مفاوضي الليكود، الذين يمثلون الكتلة، بنظرائهم في "كاحوال لافان" وكان جانتس قد دعا بالفعل ممثلين عن الليكود لحضور اجتماع.
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