بمشاركة 30 دولة.. كيف استعدت أسوان لمهرجان الفلكلور الأفرو صيني

تستعد أسوان لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى فى الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر الجارى تحت شعار " لقاء الفن والموسيقى فى عاصمة الشباب الإفريقى " .



رصدت عدسة " صدى البلد " لقاء اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان برئيس ومؤسس المهرجان سهير عبد القادر و فريق عمل المهرجان ، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والعميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان حيث تناول اللقاء وضع اللمسات والترتيبات النهائية لهذا الحدث الفنى والثقافى الحيوى .



أكد اللواء أحمد إبراهيم على ترحيب محافظة أسوان باستضافة فعاليات هذا المهرجان الدولى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 والذى أثمر عن تنظيم العديد من الأحداث والمهرجانات منها ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى مارس الماضى لتختتم بمنتدى السلام والتنمية المستدامة فى ديسمبر القادم .



ولفت أحمد إبراهيم إلى أن المحافظة ستسخر كل جهودها لإنجاح هذا المهرجان الدولى فى ظل توافر كافة مقومات وعوامل النجاح وخاصة أن سياحة المهرجانات تعتبر أحد الأنماط السياحية الهامة ووسيلة حيوية للتسويق والترويج السياحى من أجل جذب مزيد من حركة السياحة الدولية والمحلية .



ومن جانبها أوضحت سهير عبد القادر بأن إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وضعت الترتيبات النهائية بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والشباب والرياضة والأثار والتضامن الإجتماعى والهجرة ، بجانب الأجهزة التنفيذية والأمنية والمجتمع المدنى بالمحافظة حيث تم وضع برنامج متميز لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث الهام وفى مقدمتها تدعيم العلاقات الإفريقية الصينية من أسوان باعتبارها مركز تلاقى الحضارات والفنون والإبداع ، بجانب تحقيق التواصل الإنسانى وتعزيز التقارب من خلال القوى الناعمة للفن والثقافة والتراث .



وقالت إن المهرجان فى دورته الرابعة سيشهد مشاركة 30 دولة و16 فرقة فنون شعبية و13 فيلم روائى ووثائقى ، علاوة على مجموعة من مشاهير الفنانين ، وأيضًا مجموعة من أطفال مستشفى 57357 لعلاج الأورام ، كما أن فاعليات المهرجان ستضم الفنون الإستعراضية الفلكلورية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية والأفلام الروائية والفنون التشكيلية وموسيقات الشعوب .



وأشارت سهير عبد القادر إلى أنه سيتم تقديم عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان لإضفاء حالة من البهجة وتحقيق التفاعل المطلوب بين أهالى المدينة وفعاليات المهرجان والتى ستنتشر بالتوازى فى العديد من المسارح والمواقع الثقافية والمجتمعية .



وأوضحت أن الفعاليات ستبدأ بحفل افتتاح مميز بمعابد فيله يتضمن ديفيليه للمراكب النيلية على أنغام الدفوف والرقصات الفلوكلورية لتتوالى بعد ذلك الفقرات الفنية المتنوعة ، وعقب ذلك تم عقد اجتماع موسع برئاسة السكرتير العام للمحافظة وحضور رئيس المهرجان ومديرى الجهات الأمنية والتنفيذية لمناقشة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستضافة هذا المهرجان الحيوى بتضافر وتعاون الجميع بما يصب فى النهاية لصالح أسوان كمقصد سياحى جاذب لتنظيم المهرجانات والمنتديات والمؤتمرات الكبرى .

