اهم الاخبار .. الرئاسة تعلن تفاصيل اجتماع السيسي وآبي أحمد .. والمهندسون العسكريون يمنعون كارثة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والملفات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي :





تنصل.. أول رد من المتظاهرين على كلمة الرئيس اللبناني





في أول رد فعلٍ من المتظاهرين اللبنانيين على تصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون، والمتواجدين في شوارع العاصمة بيروت والمدن الأخرى.. اضغط هنا

البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا



دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم، الخميس، المجلس الأوروبي إلى سن عقوبات ضد المسئولين الأتراك المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان..للمزيد اضغط هنا

بدء لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش أعمال القمة الروسية - الأفريقية بـ سوتشي



بدأ منذ قليل، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، وذلك على هامش أعمال القمة الروسية الإفريقية بمدينة سوتشى..للمزيد اضغط هنا



انتظروني بعد ساعتين.. تركي آل الشيخ يعد الجماهير بكشف مفاجآت مهمة



وعد تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه،الجماهير بالكشف عن العديد من المفاجأت بعد ساعتين..للمزيد اضغط هنا

اعتزال عبدالله السعيد نجم بيراميدز.. اعرف الموعد



ينوى عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر إعتزال كرة القدم عقب مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 .. للمزيد اضغط هنا

توافق مصري إثيوبي على تجاوز أي تداعيات سلبية عن التناول الإعلامي للتصريحات الأخيرة

