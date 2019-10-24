Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زينة مكاوي: أريد تقديم أداء جيد في بطولة العالم للإسكواش بمصر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:33 م
زينة مكاوي
زينة مكاوي
Advertisements
عبدالله هشام
عبرت المصرية زينة مكاوي عن سعادتها بالتأهل إلى الدور التالي من بطولة العالم للإسكواش، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، بعد تغلبها على إيميلا سويني بثلاثة أشواط دون رد.

وقالت زينة مكاوي بعد المباراة: "إيميلا لاعبة قوية، ولقد بدأت الشوط الأول بشكل جيد، وكانت تنجح في صد كل الضربات، بل وترسل ضربات قوية، حتى وصلت النتيجة إلى 10-10، لقد كانت جيدة جدا".

وأضافت زينة مكاوي: "ركزت بشكل كبير حتى انتصرت في الشوط، وفي الثاني فقدت تركيزي قليلًا ، لكني كنت أضغط نقطة تلو الأخرى، إنها المباراة الأولى في البطولة ، لذلك فهي صعبة حقًا".

وأنهت حديثها قائلة: "إنها المرة الأولى التي ألعب فيها بطولة العالم هنا بمصر، أريد حقًا أن ألعب أمام الأهرامات، هذا ما كنت أفكر فيه، وأريد أن أقم أداءً جيدًا أمام عائلتي وأصدقائي، وآمل أن ألعب مباراة جيدة أخرى ضد كل من أواجهه لاحقًا."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطولة العالم للإسكواش بمصر.. سلمى هاني تفوز على راشيل أرنولد في الدور الأول

روان العربي تصعد للدور التالي فى بطولة العالم للإسكواش للسيدات

زينة مكاوي تفوز على إيميليا سويني في بطولة العالم للإسكواش

بطولة العالم للإسكواش في مصر.. نور الطيب تفوز على الفرنسية ميلسا ألفيس

بطولة العالم للإسكواش.. رنيم الوليلى تهزم سناء إبراهيم

فوز سهل لـ نور الشربيني في افتتاح بطولة العالم للإسكواش

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي والقنوات الناقلة

البساطة روح القلوب.. أسطورة الطب مجدي يعقوب يلبي دعوة نوبي لقضاء يوم في منزله

بدء لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش أعمال القمة الروسية - الأفريقية بـ سوتشي

تعليق غير متوقع من كلوب بعد اكتساح ليفربول لـ جينك برباعية في أبطال أوروبا

رغم انتقادات المتابعين.. مي عمر تواصل ارتداء الفساتين القصيرة

الصربي ميتشو يفاجئ جينيراسيون فوت بـ نجم الفريق العائد من الإصابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار

بفستان فرح.. ريهام أيمن تخطف الأنظار.. والجمهور: هتجوزى تانى

بـ طرحة على الرأس.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار على السوشيال ميديا