زينة مكاوي: أريد تقديم أداء جيد في بطولة العالم للإسكواش بمصر

عبرت المصرية زينة مكاوي عن سعادتها بالتأهل إلى الدور التالي من بطولة العالم للإسكواش، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، بعد تغلبها على إيميلا سويني بثلاثة أشواط دون رد.



وقالت زينة مكاوي بعد المباراة: "إيميلا لاعبة قوية، ولقد بدأت الشوط الأول بشكل جيد، وكانت تنجح في صد كل الضربات، بل وترسل ضربات قوية، حتى وصلت النتيجة إلى 10-10، لقد كانت جيدة جدا".



وأضافت زينة مكاوي: "ركزت بشكل كبير حتى انتصرت في الشوط، وفي الثاني فقدت تركيزي قليلًا ، لكني كنت أضغط نقطة تلو الأخرى، إنها المباراة الأولى في البطولة ، لذلك فهي صعبة حقًا".



وأنهت حديثها قائلة: "إنها المرة الأولى التي ألعب فيها بطولة العالم هنا بمصر، أريد حقًا أن ألعب أمام الأهرامات، هذا ما كنت أفكر فيه، وأريد أن أقم أداءً جيدًا أمام عائلتي وأصدقائي، وآمل أن ألعب مباراة جيدة أخرى ضد كل من أواجهه لاحقًا."