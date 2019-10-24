فتاوى يومية تشغل الأذهان.. تعرف على أفضل عمل مستحب في ليلة الجمعة.. هل يأثم الرجل إذا منع زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء توضح.. وصلاة الفريضة داخل الكعبة وحجر إسماعيل لا تجوز.. اعرف السبب

حكم التيمم بدلا من الوضوء بسبب برودة الطقس

هل يأثم الرجل إذا منع زوجته من زيارة أهلها؟ وهل تطيعه بعد ذلك؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.فى البداية، قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لما ورد في فضلها من أحاديث.واستدل الأزهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس .وأفاد: "فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي (رضي الله عنه)".بينما ورد سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال الشيخ أحمد وسام: "طلاء الأظافر العلاجي يعنى أن هناك أحدا مريضا بمرض جلدي ووصف له الطبيب هذا النوع من الطلاء كنوع من العلاج، فإذا كان هكذا فيأخذ حكم الجبيرة، أى أنه يتوضأ ثم يتيمم عن هذا الجزء المتبوع الذى لم يصل إليه الماء، وهذا مذهب الشافعية، إلا أن مذهب الأحناف قالوا يكفيه أن وصل الماء على الجبيرة فلا يتيمم بعد الوضوء".وأضاف أنه إذا نصح الطبيب بوضع هذا الطلاء العلاجي على أظافره كنوع من العلاج وتوضأ وبالتالى لم يصل الماء إلى الظافر الحقيقي، فيكون بذلك الماء وصل على الجبيرة فهذا يكفيه على مذهب الأحناف، وليس عليه أن يتيمم عن هذا الجزء الذى لم يصل إليه هذا الماء.كما قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الصلاة داخل الكعبة جائزة إذا تم فتح بابها، منوها بأن القبلة وقتها تكون تجاه أى جدار لها.وأضاف على جمعة، فى أحد الدروس الدينية، أن صلاة الفريضة لا تصح داخل الكعبة المشرفة ولا في حجر إسماعيل، وبالتالى فالصلاة الجائزة فيهما هى السنن والنوافل، لأن الصلاة بداخل الكعبة يكون فيها استقبال جزء من القبلة ومستدبر للبعض الآخر، أما خارجها فيكون الاستقبال كاملا، فالسنن تكفى استقبال بعض القبلة، أما الفريضة فيجب استقبال الكل، وينطبق هذا الحكم على حجر إسماعيل.وأوضح أن سطح الكعبة لا تجوز فيه صلاة الفريضة أو النافلة لأنه بهذه الحالة لا يكون هناك استقبال أو استدبار للقبلة.وتابع: "إن مَنْ حُرِم الدخول في الكعبة فإنه يدعو في حجر إسماعيل، فحجر إسماعيل جزء من الكعبة".وأكد أن قريش قصرت في النفقة فلم يستطيعوا أن يكملوا حجر إسماعيل، وأرادوا أن تكون الكعبة من المال الحلال الخالص المتتبع في حلاله وخلوصه، وألا يخالطه أي شيء من بيع الخمر أو من الظلم أو من الربا، وكانت هذه الأمور معروفة الحرمة في ديانة إبراهيم عليه السلام، ولذلك هم تنزهوا ولو كانوا يفعلونها إلا أنهم نزهوا البيت الحرام عنها، فمن صلى في حجر إسماعيل النافلة فكأنه صلى في جوف الكعبة.ومن ثم، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء فى حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه سيترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالى يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.وقال الشيخ أحمد وسام، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إنه إذا كان هناك عذر مرضي فى استعمال الماء البارد، حيث إن استعماله يحدث له ضررا أكبر أو كان غير متاح تدفئة الماء، فهذا عذر أما إذا كان هكذا لمجرد الاستسهال والتكاسل فلا يجوز أن يتيمم وعليه الوضوء.فيما أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر عبر صفحة الدار على فيس بوك، مضمونه: "هل يأثم الرجل إذا منع زوجته من زيارة أهلها حال سفره بالخارج وهما كبار السن؟".وأوضح الشيخ أحمد وسام، أن طاعة الزوج واجبة ولكن مع ذلك عليه ألا يتعسف فى استعمال حقه هذا، فننصح فى هذه الحالة أن يكون هناك قدر من التفاهم والتقدير، بأن يقدر كل واحدًا منهما الآخر فالله عز وجل يصف العلاقة بين الزوجين حيث يقول {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}، فإذا نزعت المودة والرحمة فكانت الحياة بين الزوجين قاسية وليس هذا مراد الله سبحانه وتعالى من هذه العلاقة المقدسة.