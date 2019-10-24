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فن

أخبار الفن| رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. إنجي وجدان تتعرض للتنمر: عاملة زي الفيل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:47 م
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. رانيا يوسف تكشف عن أمور شخصية في حياتها
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أمرين لا تفضل الحديث عنهما في حياتها الشخصية.

ريحتك وحشة وعاملة زي الفيل.. إنجى وجدان تتعرض للتنمر وترد بعنف
قامت إحدى متابعات الفنانة إنجي وجدان بإرسال رسالة مسيئة لها من خلال صفحتها على "فيس بوك"، وذلك بسبب أزمتها مع ريهام سعيد الأخيرة.

إحنا نعمل انت تقلد.. رسالة غامضة من ريم البارودي
نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للوحة مكتوبا عليها "احنا نعمل انت تقلد.. انت تقلد احنا نجدد".

عمرو دياب يستعد لطرح أول يوم في البعد
يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أول يوم فـ البُعد" وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام القليلة القادمة بعدما قام بغنائها عدة مرات في أكثر من حفل غنائي.

شاهد.. رامي جمال في السعودية لهذا السبب
نشر الفنان رامي جمال صورة له في"الرياض" بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق رامي على الصورة قائلا: "في الرياض لحضور ليلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد في موسم الرياض".
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