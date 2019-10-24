الفيضانات والعواصف تقتل 3 فرنسيين خلال 48 ساعة

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات والعواصف، التي ضربت مناطق في جنوب فرنسا، منذ عدة أيام والتي أدت إلى إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات.



وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، في بيان رسمي، مقتل ثلاثة أشخاص في مناطق "غار وهيرو وبيرينيه أوريانتال" الواقعة جنوب البلاد، بسبب الفيضانات والعواصف، التي تعرضت لها هذه المناطق، يومي الثلاثاء والأربعاء.



وأكدت الوزارة أن سوء الأحوال الجوية أدى لإحداث أضرار جسيمة في الممتلكات، مما استدعى تحركا كبيرا لرجال الإطفاء تمثل بتدخل أكثر من 2000 عنصر لمساعدة السكان ونقلهم إلى بر الأمان.



وأضافت أنه وعلاوة على ذلك، قطعت الكهرباء عن أكثر من 700 منزل في المناطق، التي تعرضت للعواصف جنوب البلاد.



وأدت الفيضانات التي تعرضت لها منطقة "أود" جنوب البلاد العام الماضي، لمقتل 14 شخصا وإحداث أضرار فاقت قيمتها الـ200 مليون يورو.