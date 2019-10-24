صدمة لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

غاب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة المثالية، للجولة الثالثة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



كما شهدت قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدم تواجد هدف محمد صلاح، حيث ضمت قائمة الأفصل، هدف تشامبرلين لاعب ليفربول في جينك، وهدف سابيترز لاعب لايبزيج في شباك زينيت بطرسبورج، وهدف توليسو لاعب بايرن ميونيخ في شباك أولمبياكوس، وهدف ديبالا مهاجم يوفنتوس في لوكوموتيف الروسي.



وتألق محمد صلاح مع ليفربول في مباراة أمس، حيث سجل هدفا رائعا، بعدما راوغ مدافعين ووضعها على يمين الحارس، كما صنع هدف آخر لزميله السنغالي ساديو ماني.



