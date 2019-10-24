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أخبار العالم

أردوغان يتفاخر بغزو قواته لشمال سوريا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:00 م
أردوغان
أردوغان
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محمد علي
تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المدى الذي صارت تغطية العملية العسكرية لجيشه التي تعد في الواقع عملية غزو مدانة من العالم لشمال شرق سوريا، وفق ما ذكرت شبكة العربية .

قال أردوغان إنه قد "وصلت مساحة المنطقة التي أمّنها (احتلها) الجيش التركي في عملية نبع السلام إلى 4220 كيلو متر مربع شمالي سوريا"، في تطورٍ كبير يأخذ من مساحة الأرض السورية لتكون بيد الغزو التركي.

وكان أردوغان هدد باستنئاف العدوان على شمال سوريا، في حال عدم وفاء الولايات المتحدة والطرف الكردي بوعوده.

وشن أردوغان حملة عسكرية واسعة وغزو لشمال سوريا خلال الشهر الجاري وتصدت له قوات سوريا الديمقراطية، التي يعتبرها أردوغان "مليشيا إرهابية"، رغم تغلبهم على تنظيم داعش الإرهابي خلال السنوات الماضية.
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