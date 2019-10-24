Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رفع سن امتيازات عضوية شباب الآثاريين في إتحاد العرب إلى 35 سنة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:42 م
الدكتور محمد الكحلاوي
الدكتور محمد الكحلاوي
Advertisements
علاء المنياوي
أكد الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب أن الاتحاد قرر الاستجابة لمطالب الآثاريين والذى نشرها المكتب الإعلامى للاتحاد، برفع سن امتيازات عضوية شباب الآثاريين إلى 35 سنة بدلًا من 30 سنة.

وتابع: وهى امتيازات جديدة لشباب الآثاريين ومفتشى الآثار،من أجل الارتقاء بالأداء المهنى ودعم شباب الآثاريين ومفتشى الآثار بجميع المحافظات، بالخبرات والمهارات العلمية الحديثة والمتطورة وتشجيعهم على الانخراط فى عضوية الاتحاد.

وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المكتب الإعلامى للاتحاد ومقرره ريحان، قد نشر مناشدة شباب الآثاريين برفع سن امتيازات خاصة لشباب الآثاريين من 30 سنة إلى 35 سنة، والتى تتمثل فى إعفاء شباب الآثاريين ومفتشى الآثار من رسوم الاشتراك فى الاتحاد،والاكتفاء برسم العضوية فقط وتخفيض 50% للاشتراك فى المؤتمرات والندوات العلمية والدورات المتخصصة، وتخفيض 40% للنشر فى الإصدارات العلمية للاتحاد والإعفاء من رسوم الاطلاع بمكتبة الاتحاد.

وقرر الاتحاد الاستجابة للمناشدة، مضيفا:"شباب الآثاريين قد ناشدوا الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد العام للآثاريين برفع السن حتى يستفيد عددًا كبيرًا من شباب الآثاريين لأن معظمهم حديثى التعيين فى الوزارة فى ظل تأخر التعينات وباحثين فى الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه وهم فى حاجة للدعم العلمى لنشر أبحاثهم حيث تشترط الجامعات نشر أبحاث بالدوريات العلمية لمناقشة الرسائل العلمية ومنحها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ ترميم معماري يحصد جائزة اتحاد الآثاريين العرب للتميز الأكاديمي لعام 2019

بالتفاصيل وأسماء الفائزين.. إتحاد الآثاريين العرب يعلن جوائز 2019

ترشيحاتنا

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار

ابتلاء قوي و لكنه ليس نهاية العالم .. أمير طعيمة يوجه رسالة لـ لاعب الأهلى

ساعدوني.. تامر حسني يطلب مساعدة عاجلة من جمهوره

أصيبت به فنانة مشهورة.. قرصة النملة تعرض حياتك للخطر

الخطيب يوجه رسالة إلى نجم الأهلي المصاب

فيديوجراف| سعر صادم لـ حذاء منى زكي في دبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

فتاة عشرينية تلقى مصرعها بشكل مأساوي بسبب لعبة موبايل.. شاهد

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار