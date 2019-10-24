رفع سن امتيازات عضوية شباب الآثاريين في إتحاد العرب إلى 35 سنة

أكد الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب أن الاتحاد قرر الاستجابة لمطالب الآثاريين والذى نشرها المكتب الإعلامى للاتحاد، برفع سن امتيازات عضوية شباب الآثاريين إلى 35 سنة بدلًا من 30 سنة.



وتابع: وهى امتيازات جديدة لشباب الآثاريين ومفتشى الآثار،من أجل الارتقاء بالأداء المهنى ودعم شباب الآثاريين ومفتشى الآثار بجميع المحافظات، بالخبرات والمهارات العلمية الحديثة والمتطورة وتشجيعهم على الانخراط فى عضوية الاتحاد.



وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المكتب الإعلامى للاتحاد ومقرره ريحان، قد نشر مناشدة شباب الآثاريين برفع سن امتيازات خاصة لشباب الآثاريين من 30 سنة إلى 35 سنة، والتى تتمثل فى إعفاء شباب الآثاريين ومفتشى الآثار من رسوم الاشتراك فى الاتحاد،والاكتفاء برسم العضوية فقط وتخفيض 50% للاشتراك فى المؤتمرات والندوات العلمية والدورات المتخصصة، وتخفيض 40% للنشر فى الإصدارات العلمية للاتحاد والإعفاء من رسوم الاطلاع بمكتبة الاتحاد.



وقرر الاتحاد الاستجابة للمناشدة، مضيفا:"شباب الآثاريين قد ناشدوا الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد العام للآثاريين برفع السن حتى يستفيد عددًا كبيرًا من شباب الآثاريين لأن معظمهم حديثى التعيين فى الوزارة فى ظل تأخر التعينات وباحثين فى الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه وهم فى حاجة للدعم العلمى لنشر أبحاثهم حيث تشترط الجامعات نشر أبحاث بالدوريات العلمية لمناقشة الرسائل العلمية ومنحها".