شطة عن مباراة جينيراسيون: الزمالك مفيهوش ورقة رابحة

أكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن مباراة الإياب بين نادي الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي المقرر إقامتها الليلة فى دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا صعبة.



ويلتقى فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي اليوم، الخميس، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



قال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": المباراة صعبة على الفريقين ولا بد أن يعلم لاعبو الزمالك أنهم يواجهون فريقا صامدا ويمتلك طموحات من أجل تحقيق حلمه فى التأهل إلى دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.



أضاف: الزمالك مفيهوش ورقة رابحة وعليه الالتزام باللعب الجماعي أمام فريق صعب المراس ويحارب من أجل تحقيق نتيجة ترضي طموحات جماهيره خاصة بعد تحقيقه الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.



تابع: الزمالك يعلم تماما أن اللقاء صعب ولابد من الالتزام والانضباط واللعب الجماعى من أجل تحقيق الفوز والعبور إلى دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

