عابد: كلمة السيسي أمام القمة الإفريقية الروسية خارطة طريق لتنمية القارة السمراء

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية القضايا الاقليمية والافريقية والدولية التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته امام القمة الافريقية الروسية، مطالبا الزعماء والرؤساء والحكومات بجميع دول القارة السمراء اعطاء اكبر اهتمام لهذه للقضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى.



وأشاد " عابد " فى بيان له اصدره منذ قليل بتأكيد الرئيس السيسى فى كلمته أن دول الاتحاد الأفريقى تسعى للبناء على ما شهدته القارة من نمو اقتصادى ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً من خلال المضى قدمًا لتحقيق التكامل عن طريق استكمال كافة المشروعات القارية التى تهدف إلى الاندماج الإقليمى وضرورة قيام الدول الأفريقية بجهد كبير لوضع أطر لحوكمة الشركات والأسواق المالية بما يزيد من استقرار أسواقها وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين.



وأكد ان الرئيس السيسى كان واضحا فى استعراضه للتحديات التى تواجه جهود ترسيخ الاستقرار فى القارة الأفريقية والخطك الطموحة لإسكات البنادق بحلول عام 2020 باعتبارها إحدى أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف الأسمى، وهو الموضوع الذى سيكون على رأس أولويات عمل القادة الأفارقة خلال العام القادم فى ضوء أهميته لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية فى العيش فى سلام ورخاء.



وقال " عابد " انه يجب دعم ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بشأن سياسة الاتحاد الأفريقى الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات ودعم أنشطة مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات وخطط العمل التنفيذية التى تُحصن الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس واعادة بناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها فى حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام مشيدا بتاكيد الرئيس السيسى على الالتزام بالتفاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية فى ضوء إدراكنا لأهمية تعزيز التنسيق والمواءمة بين آليات السلم والأمن القارية والإقليمية والدولية فى إطار يرتكز على مبادئ احترام القانون الدولى والمساواة فى السيادة وعدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية، وإعلاء قيم العمل متعدد الأطراف وأن مواجهة الإرهاب تعد أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الأفريقية والدولية، ومع إدراكنا لصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها، تظل المواجهة الشاملة هى الطريق الأمثل لاجتثاث جذور الإرهاب ومحاصرته.



وحيا النائب علاء عابد الرئيس السيسى على طرحه لملف إطلاق مصر للنسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومى 11 و12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية فى مدينة أسوان جوهرة النيل، والتى تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر والعمل على أن يوفر المنتدى منصة دائمة للحوار والتفاعل بين القادة وصانعى القرار والخبراء من كافة دول القارة الأفريقية وخارجها تُعنى بالعلاقة بين السلام من ناحية والتنمية المستدامة من الناحية الأخرى، من أجل وضع الآليات ذات الصلة القائمة بالفعل موضع التنفيذ وتفعيلها فى السياق الأفريقي.



واعتبر النائب علاء عابد كلمة الرئيس السيسى بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة والامن والاستقرار داخل دول القارة السمراء وترسيخ مرحلة جديدة من التعاون الثلاثى بين القاهرة وموسكو وافريقيا فى مختلف المجالات.