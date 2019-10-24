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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب ماء بعد القهوة؟

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
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رشا عوني
كوب القهوة من أهم العادات التي نفعلها يوميًا فور الاستيقاظ، وقد نحتاج كوبًا آخر في المساء، فهي منشطة وتمنح الجسم الطاقة والتركيز لاستكمال اليوم، لكن الذين اعتادوا على تناول القهوة بشكل مستمر تحتاج أجسامهم بشكل خاص للحصول على كميات وفيرة من الماء.

وعادة ما نلاحظ أن القهوة تقدم في الكافيهات مع كوب من الماء لكن البعض قد لا يعرف ما العلاقة بينهما، لكن الحقيقة هناك علاقة قوية جعلك تتناول كوب ماء قبل تناول القهوة وبعدها أيضًـا بحسب موقع Health24؛ لأن القهوة مدرة للبول، وتجعل الجسم يفقد سوائله بشكل سريع فيحتاج إلى الترطيب المستمر وتناول المزيد من الماء لتعويض هذه السوائل .

كما أن تناول الماء بعد شرب القهوة يقلل من تركيز الكافيين في الدم، خاصة وأن البعض قد يشعرون بارتفاع ضغط الدم فور تناول القهوة نظرًا لتركيزها العالي، لذا من الأفضل تناول كوب ماء قبل القهوة، وكوب أخر بعدها لتقليل ضررها بالجسم.
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