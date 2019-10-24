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رياضة

نوران جوهر تصعد للدور التالي من بطولة العالم للإسكواش

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:38 م
نوران جوهر
نوران جوهر
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منتصر الرفاعى
صعدت المصرية نوران جوهر إلى الدور التالي من بطولة العالم للإسكواش، بعد الفوز على الماليزية لو وي ويرن في المباراة أقيمت بينهما اليوم في الدور التمهيدي الأول من البطولة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفبر من نفس العام.

جاءت الشوط الأول قويا من اللاعبتين، ونجحت اللاعبة الماليزية في تحقيق الفوز بصعوبة بنتيجة 13-11، وشهد الشوط الثاني عودة قوية لنوران جوهر، التي فاز فيه بنتيجة 11-5، وبعدها سيطرت على مجريات اللقاء وفازت في الشوط الثالث 11-1، والرابع بنتيجة 11-0، لتنتهي المباراة بفوز نوران جواهر بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة استمرت 37 دقيقة.

وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.
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