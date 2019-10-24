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محافظات

استجابة لشكاوى الأهالى.. بورسعيد تزيل مخالفات أسواق علي العشوائية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:41 م
بورسعيد تزيل مخالفات
بورسعيد تزيل مخالفات أسواق على العشوائية
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كتب محمد الغزاوى
واصل الدكتور محمد هانى نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابوزهرة سكرتير عام المحافظة قيادة الحملة الامنية التنفيذية على منطقة اسواق على العشوائية والتى قررت المحافظة اقتحامها بعد غياب استمر قرابة الـ 10 سنوات مما حولها الى بؤرة عشوائية خطيرة.

ورفع نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة شعار لا تراجع ولا استسلام نزولا على رغبة اهالى المنطقة من شدة الشكوى لما يعانوا منه على مدار السنوات الطويلة الماضية من سطوة ونفوذ ومضايقات وتهديدات.

ونجحت الحمله فى فتح الشوارع الرئيسيه المحيطة بالسوق وكذلك في إزالة مستودع مخالف لاسطوانات الغاز كان يشكل خطرا علي سكان المنطقة وكذلك عدد من المحلات المخالفة التي كانت تستغل حق المواطنين في الطريق والتعدي عليه.

وشدد نائب المحافظ استمرار اعمال الحملة خلال الفترة القادمة حيث يتم القضاء تماما علي جميع العشوائيات والتعديات بسوق علي بن ابي طالب والمنطقة المحيطة به.
استجابة لشكاوى الأهالى.. بورسعيد تزيل مخالفات أسواق علي العشوائية
استجابة لشكاوى الأهالى.. بورسعيد تزيل مخالفات أسواق علي العشوائية
استجابة لشكاوى الأهالى.. بورسعيد تزيل مخالفات أسواق علي العشوائية
استجابة لشكاوى الأهالى.. بورسعيد تزيل مخالفات أسواق علي العشوائية
استجابة لشكاوى الأهالى.. بورسعيد تزيل مخالفات أسواق علي العشوائية
استجابة لشكاوى الأهالى.. بورسعيد تزيل مخالفات أسواق علي العشوائية
استجابة لشكاوى الأهالى.. بورسعيد تزيل مخالفات أسواق علي العشوائية
استجابة لشكاوى الأهالى.. بورسعيد تزيل مخالفات أسواق علي العشوائية
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لأول مرة منذ 10 سنوات..حملة لإزالة تعديات سوق علي العشوائي في بورسعيد

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