فريد واصل لـ صدى البلد: من حق كل مجتهد أن يفتي إذا تحقق له هذا الأمر

قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه من حق كل مجتهد أن يفتي طالما مسموح له بذلك؛ والمتعارف عليه بين العلماء: أن الإفتاء لا يتحقق للشخص إلا بعد حصوله على درجة الدكتوراه.



وأوضح «واصل» فى تصريح خاص لـ« صدى البلد»، أنه من الضروري تفعيل قانون «تنظيم الفتوى»، والذى يحدد ضوابط إصدارها عبر وسائل الإعلام، ويحظرها على غير المختصين لها، كما يحدد الجهات المنوط بها منح تصاريح الفتوى.



وأضاف أن هذا القانون صدر للتصدى لفوضى الفتاوى الدينية الشاذة والمتطرفة، مبيناً أن العشوائية تضر جدا بالأفراد والمجتمعات؛ فتثير بينهم الفوضى والتنازع، خاصة فى المسائل ذات الصلة الاجتماعية كالزواج والطلاق.



