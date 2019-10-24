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رياضة

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون فوت والقنوات الناقلة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:32 م
مباراة الزمالك وبطل
مباراة الزمالك وبطل السنغال
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يسرى غازى
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم الخميس، علي ملعب استاد السلام ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على منافسه الزمالك المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر إعادة المباراة وذلك بعد رفض الفريق السنغالي خوضها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحجة تغيير الموعد ومكان اللقاء المتفق عليه.


ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مجموعة تضم كلا من أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولى.

بينما يهبط الخاسر إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لمواجهة ايساي البنيني في دور ال32 مكرر من البطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ ميتشو المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما
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