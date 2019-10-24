بطولة العالم للإسكواش.. سلمى يوسف تخرج من الدور الأول أمام كاميل سيرم

خسرت المصرية سلمى يوسف أمام الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالث على مستوى العالم، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في الدور التمهيدي الأول من بطولة العالم للإسكواش للسيدات، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفبر من نفس العام.



أظهرت اللاعبة الفرنسية كاميل سيرم تفوقا ملحوظا على اللاعبة المصرية، ونجحت في الانتصار عليها بثلاثة أشواط دون رد في اللقاء الذي استمر لمدة 22 دقيقة، حيث فازت سيرم في الشوط الأول ينتيجة 11-6، وفي الثاني بنتيجة 11-2، وفي الثالث بنفس النتيجة.



وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.