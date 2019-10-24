اتفاق بين الهند وباكستان على فتح ممر حدودي للوافدين السيخ



واتفقت الجارتان النوويتان - حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية - على فتح معبر "كارتابور" الذي سيتيح لجميع الوافدين الهنود استخدامه دون تأشيرات ، في مثال نادر للتعاون بين البلدين.



وأكدت الخارجية الباكستانية أن الممر سيفتح أيضا للوافدين الأجانب.



وبفضل هذا الممر سيتمكن الوافدون الهنود من زيارة مقبرة مؤسس السيخية "الغورو ناناك" التي تقع على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود بين البلدين.



ومن المتوقع أن يتم تدشين الممر أوائل نوفمبر القادم ، قبيل الذكرى السنوية الـ550 لميلاد مؤسس السيخية، لكن الجانب الهندي شدد على أنه لا يزال معارضا لنية باكستان جمع 20 دولارا من كل وافد.



وكانت العلاقات بين الهند وباكستان قد شهدت توترا خلال الفترة الماضية ، بعد إلغاء حكومة نيودلهي الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الطرفين والخاضع للإدارة الهندية.

وقعت الهند وباكستان ، اليوم الخميس ، على اتفاقية ستتيح للوافدين السيخ من الهند زيارة مقبرة مؤسس ديانتهم في الأراضي الباكستانية.