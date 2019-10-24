Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتفاق بين الهند وباكستان على فتح ممر حدودي للوافدين السيخ

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:44 م
الهند وباكستان
الهند وباكستان
Advertisements
أ ش أ
وقعت الهند وباكستان ، اليوم الخميس ، على اتفاقية ستتيح للوافدين السيخ من الهند زيارة مقبرة مؤسس ديانتهم في الأراضي الباكستانية.

واتفقت الجارتان النوويتان - حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية - على فتح معبر "كارتابور" الذي سيتيح لجميع الوافدين الهنود استخدامه دون تأشيرات ، في مثال نادر للتعاون بين البلدين.

وأكدت الخارجية الباكستانية أن الممر سيفتح أيضا للوافدين الأجانب.

وبفضل هذا الممر سيتمكن الوافدون الهنود من زيارة مقبرة مؤسس السيخية "الغورو ناناك" التي تقع على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود بين البلدين.

ومن المتوقع أن يتم تدشين الممر أوائل نوفمبر القادم ، قبيل الذكرى السنوية الـ550 لميلاد مؤسس السيخية، لكن الجانب الهندي شدد على أنه لا يزال معارضا لنية باكستان جمع 20 دولارا من كل وافد.

وكانت العلاقات بين الهند وباكستان قد شهدت توترا خلال الفترة الماضية ، بعد إلغاء حكومة نيودلهي الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الطرفين والخاضع للإدارة الهندية.
Advertisements

ترشيحاتنا

فى القمة الأفريقية – الروسية.. السيسى يوجه رسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو

أول قرار من محمود الخطيب بشأن إصابة محمد محمود

شطة عن مباراة جينيراسيون: الزمالك مفيهوش ورقة رابحة

لا أحب الحديث عنها.. رانيا يوسف: لا تسألونى عن نادية الجندى

أسرع طريقة عشان تنسى الإكس | ردود مفاجئة من الشباب.. فيديو

آبي أحمد لـ السيسي: التصريحات الأخيرة تم اجتزاؤها.. وكل التقدير والاحترام لمصر قيادة وشعبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار

بفستان فرح.. ريهام أيمن تخطف الأنظار.. والجمهور: هتجوزى تانى

بـ طرحة على الرأس.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار على السوشيال ميديا