السيسي: مصر وروسيا ستعملان معا على تشجيع التنمية فى أفريقيا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنتدى الاقتصادى دشن منصة للحور المباشر بين القطاعين العام والخاص، وشجع المستثمرين للتعاون فى المجال الإنسانى والاجتماعى، لافتًا إلى أنه عمل على تشجيع رواد الأعمال الروس فى أفريقيا فى القطاعات ذات الأولوية فى القارة.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى ختام قمة روسيا – أفريقيا، أن الجانبين الروسي والمصرى بالقمة تنالوا أهم الموضوعات المشتركة على رأسها قضايا التعاون والرؤية الفنية والإقليمية والسياسية والبيان الختامى بعكس القواعد التى اتفق الجانبان عليها.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيستمر الجانبان فى التنسيق بما يحقق آمال الشعبين المصرى والروسي، مضيفًا نسعى إلى احترام سيادة الدولة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، مؤكدًا أن مصر وروسيا ستعمل معنا على تعزيز نتائج القمة الأولى روسيا أفريقيا، كما انه تم الاتفاق على احترام الهوية الوطنية للدول.

