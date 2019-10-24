رغم سوء الأحوال الجوية .. ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته

برغم الأحوال المناخية السيئة التى تعرضت لها محافظة دمياط علي مدار يومين ، فإن الميناء لم يغلق البوغاز ، واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية ، كما ان معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية ، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن حاويات و عدد 8 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة.
وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1707 اطنان فوسفات و 200 طن رمل و 3240 طن مولاس .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3842 طن فول و 9825 طن حديد و 6200 طن كلوريد ايثلين و 6000 طن ذرة و 7000 طن قمح و 3763 طن خشب .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 344 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 173 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 572 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169387 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124634 طنا .
وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2599 طن قمح ، في حين غادر عدد 673 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35975 من البضائع العامة منها عدد 93 سيارة نقل محملة بـ 4260 طن قمح.
وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1707 اطنان فوسفات و 200 طن رمل و 3240 طن مولاس .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3842 طن فول و 9825 طن حديد و 6200 طن كلوريد ايثلين و 6000 طن ذرة و 7000 طن قمح و 3763 طن خشب .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 344 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 173 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 572 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169387 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124634 طنا .
وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2599 طن قمح ، في حين غادر عدد 673 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35975 من البضائع العامة منها عدد 93 سيارة نقل محملة بـ 4260 طن قمح.