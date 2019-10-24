رغم سوء الأحوال الجوية .. ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته

برغم الأحوال المناخية السيئة التى تعرضت لها محافظة دمياط علي مدار يومين ، فإن الميناء لم يغلق البوغاز ، واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية ، كما ان معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية ، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن حاويات و عدد 8 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة.



وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1707 اطنان فوسفات و 200 طن رمل و 3240 طن مولاس .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3842 طن فول و 9825 طن حديد و 6200 طن كلوريد ايثلين و 6000 طن ذرة و 7000 طن قمح و 3763 طن خشب .‎



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 344 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 173 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 572 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169387 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124634 طنا .



وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2599 طن قمح ، في حين غادر عدد 673 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35975 من البضائع العامة منها عدد 93 سيارة نقل محملة بـ 4260 طن قمح.