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أخبار العالم

الصين تؤكد دعمها الدائم لعملية التكامل الأوروبي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:47 م
الصين
الصين
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أ ش أ
أكد رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني "لي كه تشيانغ" اليوم /الخميس/ دعم بلاده الدائم لعملية التكامل الأوروبي، معبرًا عن أمل الصين في أن ترى الاتحاد الأوروبي موحدًا ومزدهرًا، وأن يواصل الجانبان الحفاظ على التعددية والتجارة الحرة بشكل مشترك.

وقال تشيانغ -خلال لقائه الممثلة العليا للشؤون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي "فيدريكا موجريني" في العاصمة الصينية (بكين)- إن الصين والاتحاد الأوروبي لديهما مصالح مشتركة واسعة، وإن الصين تأمل في أن يواصل الجانبان الالتزام بالاحترام المتبادل والتعامل مع بعضهما البعض على قدم المساواة، وتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الحادي والعشرين لقادة الصين والاتحاد الأوروبي، وتشجيع إكمال التفاوض حول اتفاقية البيانات الجغرافية بين الجانبين في أقرب وقت ممكن، واستكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار بينهما في موعدها العام المقبل.

من جانبها، أشارت موجريني إلى أنه في أبريل من هذا العام، اجتمع قادة الصين والاتحاد الأوروبي بنجاح، ويجرى تنفيذ نتائج الاجتماع بشكل فعال، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع الصين لتعميق التعاون العملي الشامل، وتعزيز التعاون في القضايا العالمية والإقليمية مثل تغير المناخ والقضية النووية الإيرانية وقضية أفغانستان وقضايا إفريقيا، والمساهمة بشكل أكبر في السلام والتنمية العالميين.
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