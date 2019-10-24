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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: يجب تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي للسعودية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:37 م
مارك اسبر
مارك اسبر
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عرفة البنداري
صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، اليوم الخميس، بأن واشنطن ستدعو الشركاء في حلف الناتو إلى تقديم منظومات دفاع جوية إضافية للسعودية لحمايتها من التهديدات والاستفزازات.

وقال الوزير بحسب وكالة واس السعودية: "لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث قابلت العسكريين الأمريكيين، الذين يساعدون المملكة في الدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات الإيرانية. وسوف أحث بعض الشركاء في الحلف على التفكير في تزويد المملكة العربية السعودية بمنظومات إضافية للدفاع الجوي لمنع النزاع في المنطقة".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في الرياض الثلاثاء الماضي، واستعرض علاقات الصداقة السعودية - الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
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