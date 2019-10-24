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رياضة

لحظة بكاء معلق بلجيكي بعد التقاط صورة مع محمد صلاح.. شاهد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:49 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أعرب المعلق الرياضي البلجيكي، ساندر ديموناكو عن سعادته الشديدة، بعد التقاطه صورة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عقب مباراة الريدز أمام جينك، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول 4 - 1.

ونشر ساندر ديموناكو صورة على مع محمد صلاح، على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب عليها:" بهد هذا اللحظة بدأت حرفيا في البكا".

وشهدت مباراة ليفربول وجينك تألق محمد صلاح بعد عودته الإصابة، حيث صنع هدفا، وسجل آخر.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يحل سالزبورج النمساوي ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة وحيدة.
لحظة بكاء معلق بلجيكي بعد التقاط صورة مع محمد صلاح.. شاهد
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