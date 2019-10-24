Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز قطع صلاة تحية المسجد لألحق بتكبيرة الإحرام .. الإفتاء تجيب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:51 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يكره الشروع فى صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة فى الإقامة فلا نبدأ فى النافلة لما رواه مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" ، فى إجابته على سؤال مضمونة « ما حكم إذا أقيمت الصلاة للفرض والرجل يصلى تحية المسجد أو نافلة فهل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل فى الجماعة »؟، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فى النافلة فإن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة لأن صلاة الجماعة أفضل لحديث البخاري عن إبن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، اما إذا لم يخشى فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة.

هل يجب التحرك من موضع صلاة الفريضة إلى آخر لأداء السنة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه يستحب للمصلي أن ينتقل من مكانه الذي أتم فيه الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، مضيفًا: ويُسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى غيره تكثيرا لمواضع السجود فإنها تشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة

وأضاف جمعة خلال احد الدروس الدينية أنه ستشهد لنا الأرض التي نسكن فيها طلبا للثواب وننتقل خطوة واحدة بحيث تشهد أكثر من مكان وبقعة لنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صلاة النوافل بنيتين.. البحوث الإسلامية يوضح الأحكام والضوابط

حكم من يصلي تحية المسجد ويترك صلاة الجماعة.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الجمع في النية بين صيام النذر والتطوع؟.. الإفتاء تجيب

حكم الجمع بين نيتين في صلاة السنة

حكم تغيير النية في الصلاة.. تعرف على رأي العلماء

ترشيحاتنا

الصربي ميتشو يفاجئ جينيراسيون فوت بـ نجم الفريق العائد من الإصابة

رغم انتقادات المتابعين.. مي عمر تواصل ارتداء الفساتين القصيرة

برقم خيالي.. محكمة سعودية تعوّض مضيفة مغربية بهذا المبلغ

الخريف أعنف من الشتاء.. الأرصاد توضح حقيقة حدوث إعصار في البحر المتوسط.. فيديو

عدم مغادرة منزله.. إخلاء سبيل وزير عدل عهد الإخوان بتدابير احترازية

بدء لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش أعمال القمة الروسية - الأفريقية بـ سوتشي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار

بفستان فرح.. ريهام أيمن تخطف الأنظار.. والجمهور: هتجوزى تانى

بـ طرحة على الرأس.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار على السوشيال ميديا