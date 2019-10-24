بوتين: نعتزم مضاعفة حجم التجارة مع إفريقيا إلى 40 مليار دولار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قمة روسيا - افريقيا، فتحت صفحة جديدة للتعاون والعلاقات بين الطرفين.



جاء ذلك خلال كلمة مشتركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام قمة "روسيا – إفريقيا" اليوم،



وأعرب بوتين عن ثقته في إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا إلى 40 مليار دولار خلال الأعوام القادمة.



وأضاف، أن التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا زاد في 2018 بنسبة 14% مقارنة بـ2017 وبلغ 20 مليار دولار.