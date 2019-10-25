فريد واصل لـ صدى البلد: هذه نصائحي لتخريج جيل محصن ضد الأفكار المتطرفة

قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، إن الاهتمام بتربية الأبناء وتعليمهم أمور دينهم وتثقيفهم من مرحلة رياض الأطفال فما بعد؛ يساعد على إخراج جيل محصن ضد الأفكار الشاذة الضالة.



وأضاف«واصل» فى تصريح لـ صدى البلد: أنه يجب على جميع المؤسسات العلمية والمهنية أن يتعاونوا مع بعضهم البعض لخدمة المجتمع فى هذا الإطار، وعدم السماح بتغيب وعيه من قبل أصحاب الفكر المتطرف المتشدد.



وأشار إلى أن إصدار مؤتمر الإفتاء الأخير وثيقة «التسامح الفكرى والإفتائى» له أهمية كبيرة؛ لإلزام وسائل الإعلام ودور وهيئات مؤسسات الإفتاء حول العالم والمؤسسات التعليمية والمهنية باتباع هذا النهج الطيب ذو الثمرات الكثيرة.



كما نوه إلى أن الخلاف الفقهي سنة من سنن الحياة، و هو ليس أمر جديداً علينا، وظهوره كان منذ عهد النبى- صلى الله عليه وسلم- ؛ لما ورد من أن أصحابه يصلون العصر فى بني قريظة؛ خشية أن يفوت أحدهم العصر قبل الوصول لبني قريظة ؛ فقاموا بالصلاة فى الطريق، والبعض أخذ حديث الرسول على ظاهره وانتظر حتي وصل لبني قريظة ففاتهم وقت صلاة العصر، واختلفوا – رضوان الله عليهم- من على الصواب؟، وقالوا ندرأ الخلاف بالرجوع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وعندما رجعوا إليه أقر- عليه الصلاة والسلام- بأن كلاهما مصيب.

