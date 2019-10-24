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اقتصاد

مصر توقع اتفاقية غاز مع روسيا لاستغلال الكتلة البحرية لجرف رأس العش

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:21 م
الرئيس الروسي فلادمير
الرئيس الروسي فلادمير بوتن
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أ ش أ
أبرمت شركة "زاروبيجنفت" الروسية الحكومية اتفاقية مع الشركة الآسيوية "باسيفيك أويل أند غاز" المصرية، اليوم الخميس، تناولت تطوير الكتلة البحرية للجرف المصري جنوب شرق رأس العش، وأخرى حول مشاركة المنتج مع شركة "جنوب"( جنوب الوادي القابضة للبترول).

وقالت الشركة الروسية - في بيان نشره مكتبها الصحفي وأوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية -: " أشار فلاديمير بوتين بشكل إيجابي إلى خطوة جديدة في تطوير التعاون الروسي المصري - اتفاقية تقاسم الإنتاج بين الشركات الحكومية، "زاروبيجنفت" و "جنوب"، وكذلك " باسيفيك أويل أند غاز"، بخصوص تطوير الكتلة البحرية للجرف المصري جنوب شرق رأس العش".

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية مع شركة "باسيفيك أويل أند غاز" لا تزال قيد النظر حاليا في البرلمان المصري.

جاء هذا على هامش منتدى "روسيا- أفريقيا"، حيث شارك المدير العام لشركة "زاروبيجنفت" سيرجي كودرياشوف، في لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرة الروسي فلاديمير بوتين اللذين بحثا تطوير التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

ويشار إلى أن شركة "زاروبيجنفت" الحكومية الروسية القابضة، تضم أكثر من 20 مشروعا مشتركا وفروعا في مختلف قطاعات النفط والغاز.

ولفت كودرياشوف أوائل شهر أكتوبر الجاري، إلى أن الشركة الروسية تتوقع في وقت قريب أن تدخل بمشاريع في بلدين جديدين، ألا وهما مصر وأوزبكستان، موضحا أنه يتم الإعداد لذلك.

يذكر أن قمة "روسيا- إفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي - الأفريقي" ينعقدان في مدينة سوتشي الروسية، يومي أمس واليوم،حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.
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