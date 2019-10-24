فتاة عشرينية تلقى مصرعها بشكل مأساوي بسبب لعبة موبايل.. شاهد

لقيت فتاة في الحادية والعشرين من عمرها مصرعها بشكل مأساوي بسبب "لعبة" على هاتفها المحمول، حيث تم إطلاق النار عليها بعد أن شهدت عملية سطو أثناء لعبها "بوكيمون جو- Pokémon Go" على هاتفها مؤخرًا.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الضحية "كايلا كامبوس" كانت متواجدة برفقة صديقها بالقرب من منتزه بمدينة "ألباكركي" في ولاية "نيو مكسيكو" الأمريكية، وشهدت الفتاة لحظة قيام لصين بسرقة شخص كان جالسًا داخل سيارة في المنطقة.



ولسوء حظها، فإنها عندما حاولت الابتعاد بسيارتها عن موقع الحادث، تم إطلاق الرصاص على سيارتها، وأصيبت برصاصة في مؤخرة عنقها، لتصطدم بسيارتها في منزل خال، وقد توفيت لاحقًا متأثرة بجراحها.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه لم يتم بعد إلقاء القبض على المتورطين في جريمة القتل، وتقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة.



الحادث وقع على مقربة من منزل الضحية، التي كانت عادة ما تقوم بلعب "بوكيمون جو" قبل التوجه إلى منزلها، لكنها هذه المرة وجدت نفسها في المكان والوقت الخطأ، وانتهى الأمر بشكل مأساوي.